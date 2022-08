Minister Cortes Congratulates Danza Academy

Minister for Culture, the Hon John Cortes, has congratulated Danza Academy on their success at the Global Dance Open Finals held in Porto, Portugal in June, where 35 nations and thousands of dancers competed fiercely.

Danza Academy won a total of 39 prizes across a diverse range of categories. With the events split into two Galas, Gibraltar was ranked second in Gala 1 and sixth in Gala 2.

Danza students were awarded 6 highly coveted scholarships, reflecting the high level of the Academy’s work.

Results were as follows:

• 1st Mini Acro Solo - Robyn Xiberras ‘One Night Only’

• 1st Mini Acro Duet - Robyn Xiberras and May Montegriffo Santos ‘Ready or Not’

• 1st Mini Lyrical Duet - May Montegriffo Santos & Emi Takahashi ‘Fight Song’

• 1st Mini Jazz Group - Robyn Xiberras, May Montegriffo Santos, Amy Holmes, Jada Mascarenhas, Rihanne Goldwin, Emi Takahashi and Alex Perry ‘Grease Lightning’

• 1st Mini Lyrical Group - Robyn Xiberras, May Montegriffo Santos, Amy Holmes, Jada Mascarenhas, Rihanne Goldwin & Emi Takahashi ‘All That Matters’

• 1st Junior Jazz Duet /Trio - Celine Sciortino & Gemma Casciaro ‘Jet Set’

• 1st Junior Jazz Group - Celine Sciortino, Gemma Casciaro, Erin Doherty, Kate Vinent, Ruby Mc Grail, Lucia Diaz & Analia Romero ‘America’

• 1st - Intermediate Solo Jazz - Sebastian Diaz ‘Heads Will Roll’

• 1st - Intermediate Large Group Jazz - Sebastian Diaz, Adrianne Durante, Eva Doherty, Erin Doherty, Amelie Homatyano, Celine Sciortino, Gemma Casciaro, Kate Vinent, Ruby McGrail, Lucia Diaz & Emma Laguea ‘Italia’

• 2nd - Mini Folklore/National - Farrah Adnett ‘Ni mas ni menos’

• 2nd - Mini Jazz Solo - Robyn Xiberras ‘I Feel Pretty’

• 2nd - Mini Jazz Duet - Amy Holmes & Jada Mascarenhias ‘Friends Like Me’

• 2nd - Mini Jazz Group -Vladimir Ionescu, Kate Durante, Maddie Green, Farrah Adnett, Talia Ochello and Sienna Rocca ‘Beauty School Dropout’

• 2nd - Mini Lyrical Group - Kate Durante, Maddie Green, Farrah Adnett & Talia Ochello ‘Halo’

• 2nd - Mini Lyrical Duet - Amy Holmes & Danica Mascarenhias ‘The Rose’

• 2nd - Intermediate Lyrical Solo - Sebastian Diaz ‘Lost On You’

• 2nd - Junior Lyrical Duet - Erin Doherty & Kate Vinent ‘Jealous of Angels’

• 2nd - Intermediate Acro - Sebastian Diaz ‘Gangsters Paradise’

• 2nd - Junior Small Group Hip Hop/Street/Commercial - Evie Rodriguez, Hannah Blackshaw, Analia Romero, Lucia Diaz, Amelie Homatyano, Celine Sciortino, Gemma Casciaro, Kate Vinent & Ruby McGrail ‘Capricorn’

• 2nd - Mini Contemporary Duet - Rihanne Goldwin & Jada Mascarenhias ‘Birds’

• 2nd - Junior Acro Solo - Kate Vinent ‘Welcome to the Jungle’

• 3rd - Mini Jazz Duet - Jada Mascarenhias & Talia Ochello ‘The Ritz’

• 3rd - Mini Jazz Solo - May Montegriffo Santos ‘Singing in the Rain’

• 3rd - Mini Lyrical Duet - Talia Ochello & Maddie Green ‘Concrete Angel’

• 3rd - Junior Lyrical Group - Celine Sciortino, Gemma Casciaro, Kate Vinent, Ruby McGrail, Analia Romero, Lucia Diaz & Erin Doherty ‘Rise Up’

• 3rd - Junior Hip Hop /Street/Commercial Solo - Amelie Homatyano ‘Long Way Two Go’

• 3rd - Junior Jazz Duet - Lucia Diaz & Ruby McGrail ‘Marvellous Party’

• 3rd - Mini Ballet Large Group - Robyn Xiberras, May Montegriffo Santos, Rihanne Goldwin, Amy Holmes, Emi Takahashi, Jada Mascarenhias, Kate Durante, Talia Ochello, Maddie Green, Sienna Rocca, Farrah Adnett, Evie Delgado & Lucia Mifsud ‘Frozen’

• 3rd - Intermediate Contemporary Large Group - Sebastian Diaz, Adrianne Durante, Eva Doherty, Erin Doherty, Lucia Diaz, Gemma Casciaro, Celine Sciortino, Kate Vinent, Ruby McGrail, Hannah Blackshaw, Analia Romero, Evie Rodriguez & Emma Laguea ‘Egyptians’

• 3rd - Intermediate Solo Contemporary (Boys Category) - Sebastian Diaz ‘Rumour Has It’

• 3rd - Contemporary Senior - Gianella Ochello & Nathan Anson ‘Crazy In Love’

• 4th - Mini Contemporary Solo - Robyn Xiberras ‘Legends Never Die

• 4th Junior Hip /Hop /Street /Commercial Solo Ruby McGrail ‘All Me’

• 4th Mini Lyrical Solo - Robyn Xiberras ‘Angel’

• 4th Mini Jazz Duet - Celine Sciortino & Gemma Casciaro ‘Let Me Entertain You’

• 5th - Intermediate Ballet (Boys Category) - Sebastian Diaz ‘Bells of Notre Dame’

• 5th Mini Jazz Duet - Farrah Adnett & Kate Durante ‘Bathing Beauties’

• 5th Mini Lyrical Solo - Vladimir Ionescu ‘Don’t Want to Miss A Thing’

• 5th Mini Jazz Solo - Talia Ochello ‘Baby June’

6 Scholarships:

• Sebastian Diaz -‘ Heads Will Roll’ - Barcelona Institute Summer School

• Sebastian Diaz -‘ Lost On You’ - Bird College Summer School

• Sebastian Diaz - Ballet Class Performance -Steps On Broadway Summer School

• Elsa Parody -‘ Diana’ - Bird College Summer School

• Gianella Ochello - Jazz Workshop Performance - New York Dance Project 30% off One Year

• Celine Sciortino & Gemma Casciaro -‘Jet Set’- Best Duet 250 Euros Bursary

Sebastian Diaz was invited to participate in an elite ballet class hosted by The Royal Ballet School.